Сфера здравоохранения быстрее всего выросла по доходам с 2010 года в Украине - исследование

Доля сферы здравоохранения в украинской экономике по доходам увеличилась в 2,7 раза с 2010 до 2019 года, хотя занимает лишь 0,53% в структуре.

Об этом говорится в исследовании YouControl.

Так, в 2019 году ведущими секторами экономики по выручке стали оптовая (30,5%) и розничная (8,1%) торговля. Дальше - электроэнергетика (7,8%) и пищевая промышленность (6,6%).

"Такая индустриально-аграрная структура экономики свидетельствует о низкой долю высокотехнологичного производства и недостаточность глубины переработки продукции для максимизации добавленной стоимости", – отмечают авторы исследования.

Наибольшие индексы роста долей в структуре доходов с 2010 до 2019 года показало здравоохранение (выросло с 0,19% до 0,53%, то есть в 2,7 раза), также вдвое выросли доли в общих доходах сельского хозяйства (с 2 8% до 5,6%) и табачного производства (с 0,3% до 0,6%).

Некоторые сектора, наоборот, "упали" с 2010 года. Доля финансового сектора к началу 2020 года составляла лишь 21% от доли в 2010 году. Также с тех пор потеряли доли в коксохимической промышленности (43% от уровня 2010 года) и металлургии (70%).

Больше всего кредитов за этот период получили предприятия оптовой (18,82% всех кредитов), розничной торговли (15,86%), электроэнергетики (9,83%).

Несмотря на это, более 50% неработающих кредитов от всех полученных от банков займов сосредоточено в машиностроении (75%), химической промышленности (74%), строительстве (61%), и металлургии (52%).

Для исследования среди выделенных 42 секторов был избран 20 которые генерировали 95% доходов всей экономики страны, отметили в Youcontrol.