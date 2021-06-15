УЗ уже в июне передаст в аренду первые помещения вокзалов – Юрик

"Укрзализныця" уже в июне передаст в аренду первые помещения вокзалов, также компания планирует передать в концессию 11 вокзалов, но процесс передачи может растянуться от года до 3 лет.

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, процесс концессии является долгосрочным проектом сотрудничества со стратегическими инвесторами и требует тщательной подготовки.

"Аренда площадей на вокзале не отрицает концессию. Потому что концессия будет требовать дополнительного времени, чтобы ее подготовить. Наши ожидания - это, по меньшей мере, год, реалистично это два, а может даже три года", - отметил Юрик.

По его словам, в договорах на аренду вокзальных площадей "Укрзализныця" предусматривает право одностороннего расторжения договора в случае, если вокзал будет передаваться в долгосрочную концессию.

"Мы будем это делать в координации с арендаторами, никто никого не будет выселять заблаговременно, не предупредив. Наша цель - привлечь инвесторов, предоставить качественные услуги пассажирам и получить прибыль для компании", - сказал руководитель компании.

Он напомнил, что всего планируется передать в аренду коммерческие площади 24 вокзалов, которая пройдет в пять этапов. На первом этапе, в июне 2021 года, планируется передать в аренду 8,4 тыс кв. м на вокзалах "Казатин", "Запорожье-1", "Днепр-Главный", "Хмельницкий" и "Сумы".

Второй этап, в июле, предусматривает передачу в аренду 10,2 тыс кв. м на вокзалах "Белая Церковь", "Полтава", "Тернополь", "Ровно", "Фастов", "Винница", "им. Тараса Шевченко", "Чоп", "Ужгород", "Черновцы" и "Коломыя" .

Третий этап (начало августа) - 12,3 тыс кв. м вокзалов "Ивано-Франковск", "Одесса-Главная", "Николаев" и "Львов".

Четвертый этап (конец августа) - 10,7 тыс кв. м вокзалов "Жмеринка", "Херсон", "Киев-Пассажирский" и "Харьков".

Последний этап начнется в августе и имеет целью передачу в аренду площадей еще на 84 вокзалах.

Юрик отметил, что процесс передачи в аренду будет проходить максимально открыто через систему "ProZorro.Продажи".

Напомним:

"Укрзализныця" начинает передачу в долгосрочную аренду торговых площадей железнодорожных вокзалов - в течение лета компания через систему "Prozzoro.Продажи" планирует передать в аренду более 41,5 тыс кв. м площадей 24 вокзалов.