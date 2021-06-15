С 2022 года "Укравтодор" полностью откажется от проектов текущего среднего ремонта

В связи с вступлением в силу ГСТУ 8747 с 2022 года службы "Укравтодора" во всех новых дорожных проектах откажутся от текущего среднего ремонта в пользу капитального ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Telegram.

Таким образом, устанавливается 2 вида ремонтов: капитальный ремонт и текущий ремонт.

При этом, те объекты, на которых уже начаты работы, будут заканчиваться в рамках текущего среднего ремонта.

Аргументируя то, почему это необходимо, в агентстве отметили, что основная сеть дорог Украины построена еще в советские времена, в 1970-1980 годах.

"Если говорить об объемах сети - это 120 тыс км дорог местного значения и около 47 тыс км дорог госзначения. Построенные 50 лет назад автодороги не рассчитаны на современные транспортные нагрузки. В то же время отсутствие ремонта десятилетиями привело к тому, что большая часть сети является крайне изношенной", - говорится в сообщении.

"С 2008 года, когда изменились строительные нормы, сеть дорог не восстанавливалась массово капитальным ремонтом. Вместо него широко применялся текущий средний ремонт. Если норматив от капитального ремонта требует обязательного укрепления основания дороги, то при текущем среднем это решение остается за заказчиком.

С 2020 года новая команда Укравтодора усилила контроль за объектами текущего среднего ремонта. В частности, в более 80% случаев по структуре работ был приближен к уровню капитального ремонта. Впервые за годы независимости каждый проект текущего среднего ремонта проходит Секцию 5 "Проектирование автомобильных дорог и мостов" Научно-технического совета ГП "ГосдорНИИ" (высшую ступень контроля проектов, который согласовывает конструктив, технические решения, которые подрядчики закладывают в проектно-сметную документацию)" , - добавили в ведомстве.

Экономическая правда