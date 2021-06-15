В Украине внедрят международную сертификацию навыков владения компьютером

Украинская ассоциация специалистов информационных технологий при поддержке Минцифры внедрит в Украине международную сертификацию навыков владения компьютером (ICDL - International Computer Driver Licence).

Об этом сообщает пресс-офис Минцифры.

"ICDL - это сертификация, позволяющая людям подтвердить свои навыки работы с компьютером по международному стандарту. ЮНЕСКО выделяет ICDL как пример международной рамки компетенций.

Качество и репутация ICDL основываются на более чем 20-летнем опыте предоставления сертификационных программ. Сертификация ICDL доступна в более чем 100 странах. Это сеть из более 20 000 тестовых центров, которая обеспечивает более 70 млн сертификационных тестов для 16 млн людей во всем мире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сертификация содержит теоретические и практические задачи. Например, при составлении теста возможны такие задачи, как забронировать онлайн столик в ресторане или скопировать предложения с любого сайта о науке, создать и отправить письмо по электронной почте.

В Минцифры объяснили, что ICDL сертификат нужен в случае поступления в вузы во многих странах, при трудоустройстве в частные компании, а также - для обучения и сертификации цифровых навыков государственных служащих

"Украина является участником программы ECDL/ICDL с 2003 года. В Украине действует сеть тестовых центров, в которых можно пройти сертификацию. Министерство цифровой трансформации поддерживает инициативу и подписало меморандум с Украинской ассоциацией специалистов информационных технологий, которая является представителем ICDL в Украине.

Будет создана цифровая обучающая система с 22 учебных модулей, которые охватывают все необходимые цифровые компетентности, согласно европейским видением. Тестирование и сертификация по стандарту ICDL будут проводиться для различных слоев населения", - заявили в Минцифры.

Сообщается, что материалы по модулю "Украинский цифровой гражданин" будут доступны бесплатно.

Тренировочное онлайн тестирование по модулю "Украинский цифровой гражданин" будет имплементированы на портале Дія.Цифрова освіта.

Заместитель мнистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан заявила, что в рамках партнерства предусмотрено также содействие внедрению рамки цифровых компетенций для педагогов (DigCompEdu) и рамки цифровых компетентностей для граждан (DigComp for Citizens).

Экономическая правда