Минэнерго будет просить у Минфина 100 миллионов на зарплаты работникам "ВостГОКа"

Минэнерго обратится в Минфин по ускорению выделения части средств суммой 100 млн грн для решения насущных проблем с выплатой заработной платы работникам "Восточного горно-обогатительного комбината".

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго по итогам совещания первого заместителя министра Юрия Власенко с участием руководства "ВостГОК", НЭК "Энергоатом" и представителей отраслевых профсоюзов.

"По результатам совещания Минэнерго обратится в Минфин по ускорению процесса выделения части средств суммой 100 млн грн для решения насущных проблем с выплатой заработной платы работникам ГП "ВостГОК", - говорится в сообщении.

"Минэнерго готово помогать предприятию учитывая его важность для обеспечения энергетической независимости страны, а также социального фактора, который обеспечивает комбинат.

В пределах своей компетенции министерство приняло необходимые меры для сохранения стратегически важного для экономики государства предприятия", - заявил Власенко.

Отмечается, что Минэнерго в мае 2021 года обратилось в Министерство финансов и Кабмину с предложением обеспечить частичное покрытие расходов по производству уранового концентрата в объеме 600 млн гривен за счет средств государственного бюджета.

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" является единственным в Украине предприятием, которое занимается добычей урановой руды и производством концентрата природного урана.

Экономическая правда