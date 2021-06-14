Все разделы
Укр / Рус

Верховная Рада должна рассмотреть Бюджетную декларацию до 15 июля

Понедельник, 14 июня 2021, 17:52
 

2 июня Бюджетная декларация на 2022-2024 годы была передана вместе с финансово-экономическим обоснованием в Верховную Раду, до 15 июля парламентарии должны ее рассмотреть.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что процесс рассмотрения Бюджетной декларации в Верховной Раде осуществляется с учетом представленного Кабинетом Министров Украины годового отчета об исполнении закона о Госбюджете за предыдущий бюджетный период.

К моменту рассмотрения, то есть до 15 июля, народные депутаты подают свои предложения. После этого профильный комитет готовит и подает на рассмотрение ВР соответствующий проект постановления о Бюджетной декларации.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Она определяет основные бюджетные показатели, цели госполитики в соответствующей сфере и является основой для составления госбюджета на 2022 год.

В одобренной правительством Бюджетной декларации даны предложения по изменениям в Налоговый кодекс Украины, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.

Напоминаем:

31 мая Кабинет министров принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

бюджет Верховная рада

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина может догнать Польшу по уровню жизни за 25 лет, если будет экономить. Что не так? 10 июня 2021, 16:20
Ремонт и строительство в регионах. Как распределили средства ДФРР в 2021 году? 7 июня 2021, 13:11
Большую кольцевую смогут строить без открытых тендеров - это 85 миллиардов гривень 3 июня 2021, 19:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!