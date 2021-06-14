Верховная Рада должна рассмотреть Бюджетную декларацию до 15 июля
2 июня Бюджетная декларация на 2022-2024 годы была передана вместе с финансово-экономическим обоснованием в Верховную Раду, до 15 июля парламентарии должны ее рассмотреть.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что процесс рассмотрения Бюджетной декларации в Верховной Раде осуществляется с учетом представленного Кабинетом Министров Украины годового отчета об исполнении закона о Госбюджете за предыдущий бюджетный период.
К моменту рассмотрения, то есть до 15 июля, народные депутаты подают свои предложения. После этого профильный комитет готовит и подает на рассмотрение ВР соответствующий проект постановления о Бюджетной декларации.
Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Она определяет основные бюджетные показатели, цели госполитики в соответствующей сфере и является основой для составления госбюджета на 2022 год.
В одобренной правительством Бюджетной декларации даны предложения по изменениям в Налоговый кодекс Украины, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.
Напоминаем:
31 мая Кабинет министров принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.
Экономическая правда
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