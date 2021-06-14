Закупки для нужд антарктических экспедиций и науки хотят проводить без Prozorro

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает вывести закупки некоторых товаров, работ и услуг из-под действия закона "О публичных закупках" для научных и высших учебных заведений, в частности это касается подготовки антарктических экспедиций.

Об этом сообщает ТI Украина.

Нардепы предлагают разрешить покупать научные приборы, оборудование, научно-исследовательские судна, запчасти и расходные материалы к ним, реактивы, образцы и все необходимое для антарктических экспедиций без Prozorro.

При этом, авторы законопроекта утверждают, что покупать высокотехнологичное оборудование для научных исследований через аукционы невозможно.

Они также настаивают, что закупки для нужд антарктических экспедиций через Prozorro наоборот приводят к перерасходу бюджетных средств. В то же время никаких экономических обоснований с конкретными цифрами они не приводят.

"Вывести закупки для обеспечения антарктических экспедиций предлагали еще в 2018 году, однако тогда аналогичный законопроект отозвали", - говорится в сообщении.

В TI Украины отмечают, что команда проекта DOZORRO давно следит за закупками Национального антарктического научного центра и находила непрозрачные практики и нарушения.

"Например, в 2016 году Центр дважды отменял закупку услуги по подготовке и проведению XXII Украинской антарктической экспедиции: из-за отсутствия потребности и отклоняя всех участников, чтобы заключить договор на почти 40 млн грн с выбранным подрядчиком. Интересно, что в результате ученые поехали на станцию ​​Академик Вернадский на судне другой компании, предложение которой на торгах была на 12 млн грн ниже. То есть эти 12 млн просто переплатили посреднику", - добавляют в организации.

"Сейчас мы видим, как закупки для антарктических экспедиций на десятки миллионов гривен проходят без конкуренции и не совсем прозрачно. Если вывести их из-под действия закона, все это попадет в тень.

Мы даже не будем иметь возможности видеть, на что будут тратиться эти суммы ежегодно", - заявил заместитель исполнительного директора по реализации инновационных проектов ТІ Украина Иван Лахтионов.

В Трансперенси Интернешнл Украина подчеркнули, что подобный шаг откроет очень большие коррупционные риски, поэтому призывают отказаться от этой инициативы.

"Вместе с тем вопрос об исключении из-под действия закона приобретения товаров для других научных учреждений требует дополнительного исследования и детальных обоснований, которые отсутствуют в сопроводительных документах законопроекта", - говорится в позиции организации.

"Если мы будем ежемесячно выводить какие-то закупки из-под действия закона, сам закон превратится в перечень исключений. Сейчас он гармонизирован с европейским законодательством, однако подобные инициативы угрожают дальнейшему сотрудничеству Украины с ЕС", - резюмирует Лахтионов.

ТІ Украина призывает народного депутата Сергея Бабака и других авторов отозвать законопроект 5500, "потому что такие изменения содержат коррупционные риски и противоречат принципам прозрачных и эффективных публичных закупок".

Напомним:

Верховная Рада на заседании 3 июня приняла законопроект 5309, которым разрешила выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера на Prozorro - стоимость работ оценивают минимум в 85 млрд гривень.

Кроме этого, закупки ко Дню Конституции и Дню Независимости Украины в этом году разрешили проводить по переговорной процедуре.

Экономическая правда