Все разделы
Укр / Рус

На Запорожской АЭС вывели в резерв один из энергоблоков

Понедельник, 14 июня 2021, 14:26
 

На Запорожской АЭС 13 мая в холодный резерв вывели энергоблок №4 мощностью 1000 МВт из-за падения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

"13 июня 2021 года в 6:00 02 минуты энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции планово разгружен, отключен от сети и выведен в холодный резерв", - сообщили на ЗАЭС.

Там отметили, что такое действие необходимо для оптимизации финансово-экономической деятельности и производственных процессов в "Энергоатоме" в условиях значительного падения цен на рынке электроэнергии и сокращения спроса.

Сейчас на электростанции работают три энергоблока суммарной мощностью 2909 МВт, энергоблоки №5 и №6 находятся в ремонте.

Кроме того, говорят на ЗАЭС, плановая остановка блока в это время даст возможность оптимизировать график планово-предупредительных ремонтов и лучше подготовиться к осенне-зимнему периоду.

В то же время из блоков Ровенской и Южно-Украинской АЭС были сняты балансовые ограничения, их мощность увеличили.

 
укрэнерго

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

АЭС энергетика

powered by lun.ua
Материалы по теме
Атомная энергетика: панацея или бремя для будущих поколений? 8 июня 2021, 13:20
Атомная энергетика для климатически-нейтрального будущего 13 апреля 2021, 17:36
Почему не страшно доверить добычу урана частным компаниям 30 марта 2021, 17:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!