На Запорожской АЭС вывели в резерв один из энергоблоков

На Запорожской АЭС 13 мая в холодный резерв вывели энергоблок №4 мощностью 1000 МВт из-за падения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

"13 июня 2021 года в 6:00 02 минуты энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции планово разгружен, отключен от сети и выведен в холодный резерв", - сообщили на ЗАЭС.

Там отметили, что такое действие необходимо для оптимизации финансово-экономической деятельности и производственных процессов в "Энергоатоме" в условиях значительного падения цен на рынке электроэнергии и сокращения спроса.

Сейчас на электростанции работают три энергоблока суммарной мощностью 2909 МВт, энергоблоки №5 и №6 находятся в ремонте.

Кроме того, говорят на ЗАЭС, плановая остановка блока в это время даст возможность оптимизировать график планово-предупредительных ремонтов и лучше подготовиться к осенне-зимнему периоду.

В то же время из блоков Ровенской и Южно-Украинской АЭС были сняты балансовые ограничения, их мощность увеличили.

укрэнерго

Экономическая правда