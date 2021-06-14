Российская сеть планирует до конца года открыть в Украине 40 магазинов

К концу июня 2021 года сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году, также в планах - открытие 40 магазинов по Украине до конца года.

Об этом изданию Retailers сообщил директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко.

"Со следующей недели Mere начнет открывать магазины в других городах Украины. В планах сети - открытие 40 магазинов до конца года", - говорится в сообщении.

В частности, на этой неделе откроются магазины в Белой Церкви, 4 магазина в Днепропетровской области и один магазин в Черновцах.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 году в Украине открылся первый магазин Mere в Николаеве в составе торгового центра "Амстор", но магазин проработал недолго и закрылся.

"По словам директора по развитию, магазин закрыт временно, поскольку на данном этапе испытывает трудности с товарами. Но добавил, что он возобновит работу до конца июня этого года", - пишет Retailers.

Отмечается, что выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО "Альянстрейдсервис", зарегистрированное 18 июля 2019 года.

Бенефициаром компании указано ООО "НСКТрейд", зарегистрированное в Минске. Конечным бенефициаром указан основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер.