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"Слуги" предлагают заслушать отчет министра энергетики в Раде в пятницу

Понедельник, 14 июня 2021, 13:55
 

Фракция "Слуга народа" предлагает заслушать в пятницу на часе вопросов к правительству в Верховной Раде министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом на заседании согласительного совета заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы поддерживаем приглашение Германа Галущенко в пятницу с отчетом по вопросам о подготовке к отопительному сезону, а также по тех текущих вопросах, которые появляются к министерству в том числе и о ситуации по поводу "Энергоатома" и о том, что происходит в "Нафтогазе", что там за обыски", - сказал он.

По словам Корниенко, Галущенко уже месяц на должности, а потому "может поделиться своим видением и текущих вопросов, и стратегических".

Напомним:

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.

Галущенко занимал должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" с мая 2020 года.

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Минэнергетики Рада

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