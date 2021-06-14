"Слуги" предлагают заслушать отчет министра энергетики в Раде в пятницу

Фракция "Слуга народа" предлагает заслушать в пятницу на часе вопросов к правительству в Верховной Раде министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом на заседании согласительного совета заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы поддерживаем приглашение Германа Галущенко в пятницу с отчетом по вопросам о подготовке к отопительному сезону, а также по тех текущих вопросах, которые появляются к министерству в том числе и о ситуации по поводу "Энергоатома" и о том, что происходит в "Нафтогазе", что там за обыски", - сказал он.

По словам Корниенко, Галущенко уже месяц на должности, а потому "может поделиться своим видением и текущих вопросов, и стратегических".

Напомним:

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.

Галущенко занимал должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" с мая 2020 года.