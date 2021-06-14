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Экс-директору Борисполя вручили подозрение по делу о миллионном ущербе аэропорту

Понедельник, 14 июня 2021, 12:51
 

Президенту МАУ и экс-директору аэропорта Борисполь Евгению Дыхне вручен обвинительный акт по делу причинения 16,5 млн грн ущерба госпредприятию - дело направлено в суд.

Об этом сообщила юридическая фирма Miller, которая представляет Дыхне по делу.

Отмечается, что следствие длилось около двух лет. Детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела, касающегося вреда госпредприятию в 2014 - 2019 годах объемом 16,5 млн грн.

Евгения Дыхне обвиняют в том, что, когда он был в должности и.о. директора ГП Международный аэропорт "Борисполь" (2016 - 2017 годы), вопреки интересам службы, подписывал предварительные договоры аренды.

Ранее в НАБУ говорили, что передача помещения предпринимателям происходила по заниженной стоимости. Кроме того, поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре.

Сторона защиты утверждает, что еще до начала работы Дыхне такие договоры использовались как инструмент для работы в случае "затягивания" конкурсов на аренду помещений. Они свидетельствуют о намерении арендовать помещение после прохождения конкурса Фонда государственного имущества.

Напоминаем:

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта "Борисполь", что привела к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

Экономическая правда

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Борисполь аэропорт

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