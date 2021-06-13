Россия не поставляет те объемы газа, которые нужны Европе сейчас — Зеркаль

Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас для заполнения газовых хранилищ.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какие они будут зимой - никто не знает", - отметила она.

По ее словам, если уже этой зимой случится прерывания транзита газа через территорию Украины, то это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане цены газа.

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - пояснила Зеркаль.

Напоминаем:

Всего с начала года было импортировано 577 млн ​​м куб., из них 88% из Венгрии.

К началу отопительного сезона Украина должна накопить не менее 17 млрд куб. м газа в подземных хранилищах.