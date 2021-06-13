Зеленский подписал закон, которым меняются правила кредитования для жителей зоны АТО/ООС

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг" № 1451-ІХ.

Об этом говорится на сайте ОП.

Закон отменяет запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 граждане Украины, которые проживают на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно определенных населенных пунктов).

Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которых после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшение размера процентов и штрафов.

"То есть украинцы, проживающие в зоне проведения АТО/ООС и имеют задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности", - говорится в пояснении.

Также, согласно документу, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые оформлены после мая 2021 под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположена в зоне проведения АТО/ООС.

"Таким образом останется в действии запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки", - отмечается в сообщении.

В публикации говорится, что это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но одновременно упростит доступ гражданам, которые владеют недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитования, в частности государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.

Напоминаем:

Данный закон Верховная Рада приняла 19 мая 2021.