Зеленский подписал закон, которым меняются правила кредитования для жителей зоны АТО/ООС
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг" № 1451-ІХ.
Об этом говорится на сайте ОП.
Закон отменяет запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 граждане Украины, которые проживают на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно определенных населенных пунктов).
Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которых после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшение размера процентов и штрафов.
"То есть украинцы, проживающие в зоне проведения АТО/ООС и имеют задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности", - говорится в пояснении.
Также, согласно документу, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые оформлены после мая 2021 под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположена в зоне проведения АТО/ООС.
"Таким образом останется в действии запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки", - отмечается в сообщении.
В публикации говорится, что это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но одновременно упростит доступ гражданам, которые владеют недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитования, в частности государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.
Напоминаем:
Данный закон Верховная Рада приняла 19 мая 2021.
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