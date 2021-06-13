За неделю автогаз подешевел в среднем и эконом-сегментах АЗС

Розничные сети, работающие в среднем и эконом-сегментах, с 4 по 11 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

В сети AMIC подешевел на 11 коп./л, до 15,15 грн/л, в сети KLO — на 20 коп./л, до 16,19 грн/л. "Авантаж 7" за неделю снизила цены в среднем на 33 коп./л, до 14,85 грн/л. При этом в Киеве ценник установлен на уровне 14,65, что является минимальной розничной ценой на столичном рынке.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", Shell, Motto, "Кворум", Mango и Prime снизили цены в среднем на 10-20 коп./л. Средняя стоимость СУГ по Украине 4 июня составила 15,66 грн/л (-3 коп./л за неделю).