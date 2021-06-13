Состав стоимости авиабилета: стало известно на что тратили Ryanair и Wizz Air в 2020

Европейские лоукостеры Ryanair и Wizz Air каждый год отчитываются перед акционерами, поэтому известно из каких расходов формируются цены на билеты.

Об этом пишет avianews со ссылкой на финотчетность авиаперевозчиков.

В 2021 финансовом году себестоимость перевозки одного пассажира у Ryanair составила 90 евро, у Wizz Air — 115 евро.

"Следует учитывать, что финансовый год охватывает период с 1 апреля 2020 года до 31 марта 2021 года, когда государства по всему миру ограничивали поездки из-за карантина. Это существенно повлияло на рентабельность авиаперевозчиков по всему миру",- отметили в издании.

Расходы Ryanair

Общие операционные расходы группы Ryanair в 2021 финансовом году составили 2 млрд 475,2 млн евро. Больше всего средств лоукостер потратил на амортизацию — 571 млн евро или 23% всех расходов. На керосин и горюче-смазочные материалы ушло 542,6 млн евро или 21,9% всех затрат. На третьем месте оказались траты на персонал — 472,2 млн евро или 19% всех расходов.

Другие расходы Ryanair:

оплата разных сборов в аэропортах — 287,2 млн евро (11,6%);

техническое обслуживание, ремонт самолетов и запчасти — 206,7 млн евро (8,4%);

дистрибуция билетов, реклама — 201,5 млн евро (8,1%);

аэронавигационные сборы — 187,3 млн евро (7,6%);

аренда самолетов — 6,7 млн евро (0,3%).

Расходы Wizz Air

Операционные расходы Wizz Air в 2021 финансовом году составили 1 млрд 173,4 млн евро.Наибольшая статья затрат пришлась на амортизацию техники — 345,3 млн евро или 29,4% от всех расходов. На втором месте оказались разные сборы в аэропортах и аэронавигационное обслуживание — 254,9 млн евро или 21,7% от всех расходов. На топливо авиакомпания потратила 253,8 млн евро или 21,6% от всех расходов. Таким образом, в цене билета керосин занимает лишь пятую часть.

Также Wizz Air тратил деньги на