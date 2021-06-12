Нефть поднялась в цене выше 73 долларов за баррель — впервые за 2 года

Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу благодаря оптимизму трейдеров в отношении перспектив мирового спроса на сырье, при этом цена марки Brent поднялась выше 73 долларов за баррель впервые с мая 2019 года.

Об этом говорится в данных по итогам торгов.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 по Киеву в пятницу составила 72,93 долл за баррель, что на 0,57% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена Brent достигла отметки 73,09 долл за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени 71,07 долл за баррель, что на 0,78 долл (1,11%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Напоминаем:

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года, увеличившись на 5,4 млн б/с в 2021 году - до 96,4 млн б/с - и на 3,1 млн б/с в 2022 году.