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Нацбанк применил санкции к трем страховщикам

Пятница, 11 июня 2021, 18:05
 

Нацбанк применил к 3 страховым компаниям меры воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финуслуг принял такие решения 11 июня, рассмотрев акты о нарушениях, составленные по этим страховщикам, которые не выполнили своего базового долга и не подали НБУ отчетность за 1 квартал 2021 года.

Мера воздействия применена к таким страховщикам:

  • СК "Бизнес страхование";
  • СК "Альянс-Гарант";
  • СК "Ди'Лайф.

"Все указанные страховщики обязаны в срок до 6 июля 2021 года устранить нарушения и представить Нацбанку отчетность за 1 квартал 2021 года. Решение о применении мер воздействия вступают в силу 12 июня 2021 года.

Ранее, в соответствии с решениями комитета от 2 апреля, 21 апреля и 23 апреля 2021 года, указанным страховщикам временно остановлені лицензии на осуществление страховой деятельности. Основание меры воздействия к  "СК "БИЗНЕС СТРАХОВАНИЕ" - непредставление отчетности за 9 месяцев 2020 года. Основание мер воздействия к "АЛЬЯНС-ГАРАНТ" СК" и "СК "ДИ'ЛАЙФ" - нарушение требований к платежеспособности и обязательных финансовых нормативов", - добавили в НБУ.

Экономическая правда

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НБУ страховые компании

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