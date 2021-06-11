Сотрудников "Укрпочты" начали вакцинировать против COVID-19
11 июня началас вакцинация против COVID-19 сотрудников "Укрпочты" как предприятия критической инфраструктуры, которые входят в текущий этап вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Сотрудники Укрпочты являются частью критической инфраструктуры страны, поэтому их прививают на третьем этапе дорожной карты по вакцинации, который уже начали.
Вакцинация - это единственный эффективный способ защититься от COVID-19. Мы приветствуем такой сознательный выбор людей и их ответственное отношение к своему здоровью", - заявил главный государственный санитарный врач Украины - заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.
Отмечается, что сотрудников Укрпочты прививают мобильные бригады медиков на их рабочем месте в главном офисе компании в Киеве, а также в офисах в Сумах, Ровно, Чернигове, Житомире и других городах. Используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.
Всего в рамках первой волны планируют прививать более 5 тыс работников. До конца следующей недели эти сотрудники получат первую дозу вакцины, а через четыре недели - вторую.
Всего в Укрпочте работает более 65 тыс сотрудников, большинство из которых операторы и почтальоны.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua