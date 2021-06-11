В Украине будут производить патроны: вместе с канадцами создадут завод

Укроборонпром, госкомпания "Артем" вместе с Waterbury Farrel (Канада) и GL Munitions INC вместе запустят предприятие по производству боеприпасов для стрелкового оружия - подписали соглашение.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В Waterbury Farrel отметили, что гордятся сотрудничеством с Канадской коммерческой корпорацией правительства Канады, с которой Укроборонпром подписал соответствующий меморандум.

Компания основана в 1851 году и является подразделением Magnum Integrated Technologies Inc. Сейчас Waterbury Farrel участвует сразу в нескольких крупных международных проектах в оборонной отрасли, добавили в Укроборонпроме.

Еще 1 июня Укроборонпром и ГАХК "Артем" подписали с канадскими партнерами Соглашение о сотрудничестве в вопросах производства боеприпасов к стрелковому оружию. В ее рамках будет построен завод, производящий патроны.

Экономическая правда