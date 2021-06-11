Кабмин планирует сократить количество госслужащих на 10% – премьер
Предельная численность госслужащих центральных органов исполнительной власти и их представительств в регионах должна уменьшиться примерно на 10%.
Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте.
"Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%.
Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", - написал Шмыгаль.
По его словам, Секретариат Кабмина, Минфин, Миницифра и НАГС станут первыми, где будет введена новая финансовая модель.
Экономическая правда
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