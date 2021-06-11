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УЗ добавляет рейсы по маршруту Киев – аэропорт "Борисполь"

Пятница, 11 июня 2021, 13:10
 

"Укрзализныця" с 11 июня вводит в маршрут отремонтированный рельсовый автобус Pesa по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь": вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22 пары рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В УЗ отметили, что спрос пассажиров на экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" и обратно растет.

"В мае заполненность этого поезда в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня эта цифра достигала 71%", - говорится в сообщении.

"Учитывая востребованность поезда, с 11 июня Укрзализныця выводит в курсирование по этому маршруту отремонтированный рельсовый автобус Pesa. Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22 пары рейсов", - заявили в пресс-службе.

С расписанием рейсов по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт и обратно можно ознакомиться здесь.

"Кроме того, благодаря сотрудничеству Укрзализныци с производителями рельсовых автобусов Pesa Bydgoszcz S.A. до конца июня ожидается выход из ремонта еще одного состава, который также будет запущен по маршруту экспресса", - добавили в УЗ.

Экономическая правда

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Укрзализныця аэропорт Борисполь

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