ЕБРР предоставит кредит украинскому газовому трейдеру

Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит в гривне украинскомe поставщику электроэнергии и газа ООО "ЭРУ Трейдинг" на сумму, эквивалентную 10 млн евро.

Такое решение совет директоров принял 9 июня, передает "Интерфакс-Украина".

"Средства ЕБРР будут использованы на поддержку растущих операций компании по торговле газом, чтобы обеспечить дешевый газ от ЕС в течение летнего сезона и хранить его в украинских хранилищах с последующей продажей в Украине (основной вариант) или реэкспортом в ЕС (вторичный вариант) во время зимнего отопительного сезона", - говорится в документах ЕБРР.

Согласно документам, кредит поддержит частного независимого трейдера в конкуренции с монопольным поставщиком НАК "Нафтогаз" на рынке газа и будет способствовать повышению ликвидности и конкуренции на частной Украинской энергетической биржt.

Отмечается, что ЕБРР станет первым международным финансовым учреждением в существующем кредитном портфеле "ЭРУ Трейдинг".

ООО "ЭРУ Трейдинг", созданное в 2016 году, принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри.

Как отмечается на сайте компании, поставки газа для населения является важной частью ее стратегии. В феврале этого года компания получила соответствующую лицензию энергорегулятора.