Витренко признал, что его назначение не соответствовало "западным стандартам"

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко признал, что осуществленные правительством Украины в конце апреля кадровые изменения во главе компании не отвечали "определенным западным стандартам".

Об этом Витренко заявил в интервью Радио Свобода.

"Сейчас нет никаких вопросов относительно их (решений правительства - ред) законности. И сейчас действительно становится понятно, что эти действия имели хорошие намерения, хотя и не соответствовали принципам [корпоративного управления] ОЭСР [Организации экономического сотрудничества и развития] и определенным западным стандартам", – сказал Витренко.

В то же время он отмечает, что "вся ситуация вокруг "Нафтогаза" в какой-то момент перестала отвечать требованиям ОЭСР".

"Это был цепочка эмоциональных реакций обеих сторон на проблему, которой бы не было или которую можно было бы решить, если бы реформа корпоративного управления была осуществлена в полном соответствии с этими принципами ОЭСР", – считает Витренко.

Наблюдательный совет национальной компании "Нафтогаз" готов продолжать сотрудничество с назначенным правительством главой правления Юрием Витренко, сообщила 19 мая глава совета Клэр Споттисвуд.