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Израиль первым в мире полностью запретил продажу меха

Четверг, 10 июня 2021, 18:16
 

Министерка защиты окружающей среды Израиля Гила Гамлиель подписала постановление, которым запретила продажу натурального меха - это первый в мире случай полного запрета торговли мехом.

Об этом сообщает организация PETA, занимающейся борьбой за права животных.

Запрет вступит в силу в декабре 2021 года.

Несмотря на то, что страны в мире пытаются регулировать использование натурального меха, ни одна не вводила запрет на национальном уровне.

Среди подобных примеров является штат Калифорния в США, где в 2019 году также запретили продажу новых изделий из меха.

Также немало стран Европы, в частности Чехия, Сербия или Бельгия, ввели запрет на работу меховых ферм. Некоторые страны запрещают отдельные виды меха, например Индия поступила с мехом морского котика.

Экономическая правда

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Израиль экология

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