Регулятор допустил к обращению акции двух иностранных компаний

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению на территории Украины ценные бумаги двух иностранных компаний.

Такое решение было принято на заседании Комиссии 10 июня.

К обращению на территории Украины допустили акции: iShares Global Healthcare ETF и iShares Global Consumer Discretionary ETF.

"Решения о допуске одобрены Комиссией по обращению самих заявителей без участия Национального депозитария Украины.

Процедура допуска реализована полностью в электронном формате без представления каких бумажных копий документов в Комиссию. Весь пакет документов был предоставлен официальным каналом связи в электронном виде с наложением электронной цифровой подписи заявителя", - говорится в сообщении.

Ценные бумаги иностранных эмитентов допущены к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

Сейчас в обращении на отечественном рынке капитала допущено 38 ценных бумаг иностранных эмитентов. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Экономическая правда