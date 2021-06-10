Суд в России снова оштрафовал Telegram и Facebook

Напомним:
25 мая в России оштрафовали Google на 4 миллиона и Facebook 26 миллионов рублей.
Суд в Москве признал TikTok виновным в неудалении "запрещенного контента с призывами к участию в несогласованных акциях".
Суд Таганского района Москвы (РФ) оштрафовал Telegram на 10 млн рублей за неудаление запрещенного контента, Facebook оштрафовали на 17 млн рублей.
Об этом пишет Meduza.
Ранее суд уже штрафовал Telegram на 5 мл рублей за то, что мессенджер не удалил призывы на несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, которые прошли в январе.
"Также 10 июня суд Таганского района рассмотрел административные протоколы на Facebook, также составлены из-за неудаления запрещенного контента. Facebook оштрафован на 17 млн рублей.
25 мая на Facebook был наложен штраф 26 млн рублей за аналогичные административные нарушения", - говорится в сообщении.
Напомним:
25 мая в России оштрафовали Google на 4 миллиона и Facebook 26 миллионов рублей.
Суд в Москве признал TikTok виновным в неудалении "запрещенного контента с призывами к участию в несогласованных акциях".
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