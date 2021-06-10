Все разделы
Укр / Рус

Суд в России снова оштрафовал Telegram и Facebook

Четверг, 10 июня 2021, 16:05
 

Суд Таганского района Москвы (РФ) оштрафовал Telegram на 10 млн рублей за неудаление запрещенного контента, Facebook оштрафовали на 17 млн ​​рублей.

Об этом пишет Meduza.

Ранее суд уже штрафовал Telegram на 5 мл рублей за то, что мессенджер не удалил призывы на несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, которые прошли в январе.

"Также 10 июня суд Таганского района рассмотрел административные протоколы на Facebook, также составлены из-за неудаления запрещенного контента. Facebook оштрафован на 17 млн рублей.

25 мая на Facebook был наложен штраф 26 млн рублей за аналогичные административные нарушения", - говорится в сообщении.

Напомним:

25 мая в России оштрафовали Google на 4 миллиона и Facebook 26 миллионов рублей.

Суд в Москве признал TikTok виновным в неудалении "запрещенного контента с призывами к участию в несогласованных акциях".

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Россия Facebook суд соцсети

powered by lun.ua
Материалы по теме
Шмыгаль о "Северном потоке-2": Экономическое оружие Кремля 10 июня 2021, 09:20
Россия окончательно вышла из Договора об открытом небе 7 июня 2021, 15:25
Зеленский о "Северном потоке-2": Я был удивлен решением Байдена несколько раз 7 июня 2021, 10:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!