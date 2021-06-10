Суд в России снова оштрафовал Telegram и Facebook

Суд Таганского района Москвы (РФ) оштрафовал Telegram на 10 млн рублей за неудаление запрещенного контента, Facebook оштрафовали на 17 млн ​​рублей.

Об этом пишет Meduza.

Ранее суд уже штрафовал Telegram на 5 мл рублей за то, что мессенджер не удалил призывы на несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, которые прошли в январе.

"Также 10 июня суд Таганского района рассмотрел административные протоколы на Facebook, также составлены из-за неудаления запрещенного контента. Facebook оштрафован на 17 млн рублей.

25 мая на Facebook был наложен штраф 26 млн рублей за аналогичные административные нарушения", - говорится в сообщении.