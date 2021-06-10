НАБУ обыскивает больницы "Укрзализныци" из-за завладения ковидными 60 млн

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в больницах "Укрзализныци" из-за дела о завладении деньгами, выделенными на лечение пациентов с COVID-19.

Источник: собеседник УП в антикоррупционных органах

Детали: Обыски проводят в медучреждениях Киева и других городах.

Следственные действия продолжаются в административных помещениях, на лечение пациентов это не влияет.

Правоохранители расследуют завладение 60 млн гривен. Эти деньги Национальная служба здоровья выделила больницам "Укрзализныци". Однако, по данным следствия, заведения не лечили больных с COVID-19.

Предыстория:

В декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения заявили, что привлекают медучреждения "Украинских железных дорог" для госпитализации больных с COVID-19.

В марте 2021 тогдашний глава МОЗ Максим Степанов заявлял, что больницы "Укрзализныця" не принимают пациентов с COVID-19, хотя получили на это финансирование.

НСЗУ остановила оплату услуг и выставила филиалу "Укрзализныци" требование вернуть деньги.

Украинская правда