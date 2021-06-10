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Alibaba планирует взяться за разработку беспилотных грузовиков

Четверг, 10 июня 2021, 12:50
 

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba планирует разработать беспилотные грузовики совместно с логистической дочерней компанией Cainiao.

Об этом заявил технический директор Ченг Ли, сообщает Reuters.

По его словам, компания Cainiao стремится подать в Китае 1000 автономных роботов для доставки в течение следующего года.

Как пишет агентство, десятки стартапов, автопроизводителей и крупных технологических компаний, таких как лидер интернет-поиска Baidu, ускоряют работу над системами самоходных транспортных средств.

Экономическая правда

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Alibaba

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