Alibaba планирует взяться за разработку беспилотных грузовиков

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba планирует разработать беспилотные грузовики совместно с логистической дочерней компанией Cainiao.

Об этом заявил технический директор Ченг Ли, сообщает Reuters.

По его словам, компания Cainiao стремится подать в Китае 1000 автономных роботов для доставки в течение следующего года.

Как пишет агентство, десятки стартапов, автопроизводителей и крупных технологических компаний, таких как лидер интернет-поиска Baidu, ускоряют работу над системами самоходных транспортных средств.

Экономическая правда