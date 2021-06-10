Alibaba планирует взяться за разработку беспилотных грузовиков
Четверг, 10 июня 2021, 12:50
Китайский гигант электронной коммерции Alibaba планирует разработать беспилотные грузовики совместно с логистической дочерней компанией Cainiao.
Об этом заявил технический директор Ченг Ли, сообщает Reuters.
По его словам, компания Cainiao стремится подать в Китае 1000 автономных роботов для доставки в течение следующего года.
Как пишет агентство, десятки стартапов, автопроизводителей и крупных технологических компаний, таких как лидер интернет-поиска Baidu, ускоряют работу над системами самоходных транспортных средств.
Экономическая правда
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