Кабмин утвердил перераспределение средств для Госспецсвязи на 2021 год

Правительство утвердило распоряжение о перераспределении бюджетных средств, благодаря которому некоторые подразделения Госспецсвязи получат дополнительно 22,5 млн грн.

Соответствующее распоряжение "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации на 2021 год" правительство приняло на заседании 9 июня, передает Правительственный портал.

Отмечается, что перераспределение бюджетных средств позволит улучшить финансовое обеспечение подразделений правительственной фельдъегерской связи и выпускников профильного вуза.

"Правительственная фельдъегерская связьиграет особую роль в системе государственного управления.

Благодаря фельдъегерской службе Госспецсвязи выполняется важная функция срочной, своевременной и с гарантией полной сохранности доставки корреспонденции. Это большое количество важнейших документов, среди которых - дипломатическая почта и документы с соответствующим грифом высших органов государственной власти", - заявил заместитель главы Госспецсвязи Владимир Трофименко.

"Подразделения фельдъегерской связи - важная составляющая защиты Украины. Они занимаются передачей секретных документов и информации.

В этом году Госспецсвязи не получила достаточного финансирования для этого подразделения. Но благодаря перераспределению средств подразделения правительственной фельдъегерской связи получат дополнительно 22,5 млн грн. Еще 1,4 млн гривен пойдут на обеспечение финансирования выпускников профильного института", - добавили в правительстве.

Экономическая правда