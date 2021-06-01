Рада сделала шаг к упрощению присоединения к электросетям

Верховная Рада на заседании 1 июня принял в первом чтении законопроект №5009 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения присоединения к электрическим сетям.

Об этом сообщается на сайте Рады.

В пояснительной записке отмечается, что целью принятия проекта закона является "существенное упрощение процедуры присоединения к электрическим сетям электроустановок заказчиков, сокращения количества процедур, документов и согласований, существенное уменьшение затрат времени заказчиков на присоединение, снятие искусственных ограничений и устранения барьеров в процедуре присоединения к электрическим сетям".

А также - внедрение механизма "единого окна" для подачи обращений, заявлений, запросов, получения информации, исходных данных, необходимых для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ, согласование проектной документации на строительство, реконструкцию и переоснащение электроустановок заказчиков.

Также в документе говорится, что он направлен на развитие бизнеса и улучшения инвестиционной привлекательности Украины за счет улучшения позиций в рейтинге Doing business.

Ранее глава профильного комитета Рады и один из авторов законопроекта Андрей Герус заявлял, что "законопроектом предусматривается упрощение землеотвода и документальных процедур облэнерго с целью сокращения сроков присоединения в 2,5 раза", передает "Интерфакс-Украина".

По словам Геруса, предполагается работа "единого окна" и проведение присоединения заказчика "под ключ".

В пояснительной записке также говорится, что на сегодня процедура присоединения к электросетям, в частности небольшой пекарни или цеха, занимает более 280 дней. Документ предусматривает отмену получения определенных разрешений и согласований для подключения, также упрощается доступ к земельным участкам под объекты энергетики.

Экономическая правда