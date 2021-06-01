Евросоюз не хватает 10 миллиардов евро инвестиций в искусственный интеллект и блокчейн – ЕИБ

Инвестиции Евросоюза в технологии искусственного интеллекта и блокчейна составляют лишь 7% от мирового объема, ежегодный разрыв финансирования составляет от 5 до 10 млрд евро.

Об этом говорится в отчете Европейского инвестиционного банка, сообщает Reuters.

Так, попытки ЕС догнать уровень технологий Китая и США ограничены именно недостатком инвестиций, который в финучреждении оценивают в 10 млрд евро.

Капитальные инвестиции в ИИ и блокчейн в мире составляют 25 млрд евро, в то же время со стороны Китая и США они составляют более 80%. Для ЕС этот процент значительно ниже - 7%, или 1,75 млрд евро.

В отчете банка говорится о важности обеих технологий и их потенциал для восстановления отраслей, пострадавших от пандемии COVID-19. Речь идет о финансовых услугах, здравоохранении и бизнес-аналитике. Кроме того, они важны для повышения экономической устойчивости ЕС.

В ЕИБ отметили, что доступ к финансированию может быть вызовом в краткосрочной перспективе вследствие конъюнктуры рынка. Это потенциально может увеличить разрыв в инвестициях.

Среди факторов, которые привели к дефициту, банк называет недостаток знаний и ограниченность профиля европейских венчурных фондов в обеих технологиях.

Экономическая правда