В ДТЭК готовы к полной продажи своих шахт и электростанций

В ДТЭК Рината Ахметова делают ставку на развитие зеленой энергетики и готовы к полной продаже своих угольных шахт и электростанций.

Об этом председатель ДТЭК Максим Тимченко рассказал в интервью Экономической правде.

Он рассказал, что компания как производитель электроэнергии ориентируется на зеленую генерацию, и "готова рассматривать продажу своих электростанций и угольных шахт". По его словам, ДТЭК сейчас принадлежит 1ГВт с 8ГВт зеленых мощностей в Украине.

По плану Тимченко отметил, что уже имеют приоритетные активы на продажу учитывая их эффективность, однако любые действия могут произойти только с разрешения кредиторов.

В то же время, председатель ДТЭК отказался называть станции - лишь отметил, что первыми "на выход" пойдут российские шахты. "Скорее всего, это произойдет в ближайшее время", - добавил он.

Кроме того, речь идет именно о продаже отдельных теплоэлектростанций внутри энергокомпаний ДТЭК, а не энергокомпаний в целом. Аналогичный план в ДТЭК и о продаже шахт внутри угольных объединений.

Тимченко отметил, что компания готова к продаже всех угольных активов и теплогенерации:

"Если мы будем иметь спрос на 10% портфеля станций и шахт, продадим 10%. Если будет на 100%, продадим 100%. Но это точно не распродажа. Мы точно будем учитывать социальный аспект и интересы сотрудников".

Кроме того, обращает внимание Тимченко, реализация плана будет возможна только если в компании будут видеть экономический интерес.

Большинство блоков ТЭС закроются через 5-10 лет, комментирует он ситуацию с теплогенерацией. "Они уже вдвойне использовали свой ресурс. Они уже физически изношены. У нас молодая ТЭС построена в 1982 году. ТЭС уже не отвечают современным требованиям", - говорит Тимченко.

Учитывая это в ДТЭК готовы к их закрытию, аналогично с шахтам, которые закрывают из-за изношенности ресурса.

О том, почему энергетическая империя Ахметова продает ТЭС и шахты и скупает активы у Виктора Пинчука и россиян читайте в интервью ЭП:

Председатель ДТЭК Максим Тимченко: Мы готовы продавать наши электростанции и шахты

Экономическая правда