СБУ разоблачила на коррупции чиновника филиала "Нафтогаза"

Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции руководство одного из филиалов НАК "Нафтогаз Украины" на Львовщине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По данным предварительного следствия, должностное лицо филиала "Новояворовские электросети", управление которой осуществляет ООО "Нафтогаз Тепло", наладило масштабную схему получения взяток.

В частности, за 1,4 млн грн чиновник "гарантировал" не создавать искусственных препятствий в подключении жилого дома к электросетям. Он также обещал содействие в стабильном обеспечении потребителей электроэнергией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении аванса в 1 млн грн.

"Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о других фактах получения взяток и возможной причастности к коррупционной схеме", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда