Рада отложила до 2025 года пошлину на ввоз иностранных самолетов украинскими компаниями

Верховная Рада на заседании 1 июня приняла во втором чтении и в целом закон о продлении до 1 января 2025 года освобождении авиакомпаний от обложения таможенными платежами за ввоз иностранных самолетов.

Об этом говорится на сайте Рады, Укринформ.

Законопроект №5301 поддержали 292 народных депутата. Переходный период к переходу авиакомпаний на украинские самолеты связан с невыполнением утвержденных в Стратегии 2016 года сроков.

Так, до 2021 года авиакомпании должны были перейти на использование самолетов, произведенных в Украине. Однако, как отметили авторы законопроекта, с 2017 года ситуация с обеспечением украинских авиакомпаний самолетами отечественного производства не изменилась.

"В связи с чем для недопущения крайне негативных последствий для авиакомпаний и возникла необходимость отсрочить до 1 января 2025 года вступление в силу изменений с положениями части первой статьи 105 Таможенного кодекса Украины", - обосновывают решение авторы.

Следовательно, до 1 января 2025 года продолжается освобождение от обложения таможенными платежами самолеты массой пустого снаряженного аппарата более 10000 кг, но не более 30000 кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест.

Также Кабмину поручено предусмотреть при составлении госбюджета на 2022 год финансирование Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы.

Отмечается, что объемов должно хватить "для восстановления полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоение производства вертолетов, создание условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей".

Экономическая правда