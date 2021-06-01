Медведчук договаривался о закупке угля у боевиков – Bihus.Info

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук, который сейчас является одним из лидеров "Оппозиционного платформы – За жизнь", якобы договаривался и лоббировал закупку Украиной угля в боевиков на Донбассе в 2014 году.

Источник: Bihus.Info, пресс-служба "Европейской Солидарности" для УП

Детали: В сюжете говорится, что Медведчук якобы уговаривал тогдашнего президента Петра Порошенко согласиться на закупку угля с временно оккупированной территории.

В то время в Украине из-за боевых действий упала добыча угля, что стало причиной дефицита на теплоэнергостанциях.

Осенью 2014 году Украина начала закупать уголь из Южно-Африканской Республики. К нему якобы были вопросы относительно низкого качества.

На записях разговоры якобы Медведчука с министром энергетики России Александром Новаком, с Владиславом Сурковым – помощником Путина, Дмитрием Козаком, который тогда был заместителем главы правительства РФ.

В частности им Медведчук будто рассказывает, как уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков. Однако проблема возникла из-за того, что Порошенко якобы дал распоряжение Нацбанку открыть счет и выбрать компанию, на которую перевести средства угля. Но боевиками и их руководителям в Москве такой вариант не нравился, поскольку на Донбасс нужна была наличка. Сурков тогда утверждал, что речь идет якобы только о зарплате для шахтеров.

"Нам надо эту блокаду вскрыть", – говорит на пленках якобы помощник Путина.

В то же время, Новаку Медведчук якобы советовал еще больше шантажировать Киев касательной полной остановки поставок угля из РФ, если те не захотят брать уголь с ОРДЛО.

После долгих переговоров украинские власти якобы удалось уговорить на выплату средств авансом именно наличными. Речь шла о 10 миллионах гривен. Перевозкой их к линии разграничения якобы занимались сотрудники СБУ. И даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля. Тогда же кум Путина просил Козака повлиять на марионеток по выполнению договоренностей.

Валентин Наливайченко, возглавлявший тогда СБУ, опроверг такую информацию

Однако на пленках человек, которого называют Медведчуком, прямо рассказывает о пути, которым повезут деньги и прямо называет, что будет задействована СБУ.

Кроме того, есть записи разговоров с представителями так называемых "Л/ДНР" Александром Захарченко и Владимиром Кононовым.

Вместе с тем, Медведчук якобы этим занимался из-за того, что и сам получал прибыль от компании, которая выступила посредником в этой схеме.

В пресс-службе "Европейской солидарности" отрицают достоверность такой информации и назвали их "фейком зеленой власти". У Порошенко напомнили, что в 2014 году энергетическая отрасль Украины была в критическом состоянии из-за нехватки угля, а потому было решено покупать уголь в ОРДЛО. Однако там отмечают, что речь шла только о предприятиях, которые находились в украинском правовом поле.

Что предшествовало: Журналисты программы "Наші гроші" канала Bihus.info представили вторую часть так называемых "пленок Медведчука", в которых речь идет о возвращении контроля над частью нефтепродуктопровода "Самара" после национализации, который ранее неоднократно приписывали одному из лидеров "Оппозиционного платформы – За жизнь".

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Украинская правда