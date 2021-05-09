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Сократился экспорт зерна и зернобобовых

Воскресенье, 9 мая 2021, 15:30

С начала 2020/2021 маркетингового года Украина экспортировала 39,2 миллионов тонн зерновых, зернобобовых культур вместе с продуктами их переработки, на 12,11 миллионов тонн меньше, чем на эту же дату в прошлом году. 

Об этом сообщает пресс-служба Украинской зерновой ассоциации со ссылкой на данные Государственной таможенной службы. 

Отмечается, что пшеницы на 7 мая 2021 экспортировано лишь 15,143 млн тонн. Это на 4,008 млн тонн меньше, чем на эту дату в прошлом сезоне. 

  • Ячменя экспортировано 4, 118 млн тонн (на 598 тыс. тонн меньше). 
  • Рожь продано на экспорт 1,7 тыс тонн (на 6,5 тыс. тонн меньше). 
  • Кукурузы экспортировано 19,358 млн тонн (на 7, 43 млн тонн меньше). 

Кроме того, муки пшеничной продано на экспорт 106 тыс. тонн (на 191,1 тыс. тонн меньше).

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Экономическая правда
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