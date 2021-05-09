Сократился экспорт зерна и зернобобовых

С начала 2020/2021 маркетингового года Украина экспортировала 39,2 миллионов тонн зерновых, зернобобовых культур вместе с продуктами их переработки, на 12,11 миллионов тонн меньше, чем на эту же дату в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской зерновой ассоциации со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Отмечается, что пшеницы на 7 мая 2021 экспортировано лишь 15,143 млн тонн. Это на 4,008 млн тонн меньше, чем на эту дату в прошлом сезоне.

Ячменя экспортировано 4, 118 млн тонн (на 598 тыс. тонн меньше).

Рожь продано на экспорт 1,7 тыс тонн (на 6,5 тыс. тонн меньше).

Кукурузы экспортировано 19,358 млн тонн (на 7, 43 млн тонн меньше).

Кроме того, муки пшеничной продано на экспорт 106 тыс. тонн (на 191,1 тыс. тонн меньше).