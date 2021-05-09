Сократился экспорт зерна и зернобобовых
Воскресенье, 9 мая 2021, 15:30
С начала 2020/2021 маркетингового года Украина экспортировала 39,2 миллионов тонн зерновых, зернобобовых культур вместе с продуктами их переработки, на 12,11 миллионов тонн меньше, чем на эту же дату в прошлом году.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской зерновой ассоциации со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
Отмечается, что пшеницы на 7 мая 2021 экспортировано лишь 15,143 млн тонн. Это на 4,008 млн тонн меньше, чем на эту дату в прошлом сезоне.
- Ячменя экспортировано 4, 118 млн тонн (на 598 тыс. тонн меньше).
- Рожь продано на экспорт 1,7 тыс тонн (на 6,5 тыс. тонн меньше).
- Кукурузы экспортировано 19,358 млн тонн (на 7, 43 млн тонн меньше).
Кроме того, муки пшеничной продано на экспорт 106 тыс. тонн (на 191,1 тыс. тонн меньше).
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