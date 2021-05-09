Hyperloop может начать коммерческие перевозки в 2027 году

Американская компания, занимающаяся транспортными технологиями, Virgin Hyperloop может начать коммерческие перевозки пассажиров в 2027 году.

Об этом заявил исполнительный директор проекта Джош Гигель, сообщает Reuters.

При этом, скорость капсулы на магнитной подушке будут увеличиваться в безвоздушных вакуумных туннелях до 1 200 км/ч. Капсулы, рассчитанные на 28 пассажиров, могут использоваться для переездов на большие расстояния и для перевозки грузов.

Транспорт Virgin Hyperloop являет собой капсулу с магнитным подвесом, передвигающуюся внутри металлической трубы в вакууме.

Первая трубопроводная трасса будет развернута в Индии, затем — в Саудовской Аравии. Какова будет протяженность трасс, пока не известно.