Фонд стартапов выбрал 13 стартапов и профинансировал их на 425 тысяч долларов

В питчингах, организованных Украинским фондом стартапов, среди 24 команд на заседании Наблюдательного совета Фонда было принято решение профинансировать 13 из них на общую сумму в размере 425 тысяч долларов.

Об этом сообщается в пресс-релизе.

"Основными критериями оценки проектов являются: команда, рынок, целесообразность финансирования, идея (для pre-seed)\продукт (для seed), стратегия развития", - говорится в сообщении.

Стартапы на стадии pre-seed (грант 25 000 долларов):

GeronCore — a living heart . Новое поколение кардио имплантов для детей с врожденным недугами сердца (Киев).

AGRO BI . Business intelligence платформа для управления рисками и увеличения урожайности в агробизнесе. Предоставляет информацию про восхождение растений и присутствие бурьяна на основе высокоточной аэросъемки дронами и использовании собственных нейронных сетей (Киев).

Harmix . Интеллектуальный сервис, который за считанные секунды автоматически подбирает музыку для вашего видео (Киев).

Erudito . Мобильное приложение, которое позволяет детям учить школьные предметы в игровой форме (Харьков).

Ademrius . Веб платформа для автоматизации работы медицинских учреждений посредством внедрения онлайн записи на прием к врачу и электронной истории болезней пациента (Львов).

Librarius . Мобильное приложение для подбора, покупки, аренды и бесплатного чтения литературы в электронном и аудио форматах (Киев).

Artera . Ручка-маркер, которая может писать или рисовать любым цветом (Киев).

Supplio . Интегрирует поставщиков косметики с их клиентами, обеспечивая таким образом автоматизированное управление заказами на основе фактических запасов (Киев).

AutoBI . Современная система для автомобильной и смежных сфер для настройки и оптимизации процессов управления автопарком (Киев, Львов).

Стартапы на стадии seed (грант 50 000 доларів):