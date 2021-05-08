Фонд стартапов выбрал 13 стартапов и профинансировал их на 425 тысяч долларов
Суббота, 8 мая 2021, 17:30
В питчингах, организованных Украинским фондом стартапов, среди 24 команд на заседании Наблюдательного совета Фонда было принято решение профинансировать 13 из них на общую сумму в размере 425 тысяч долларов.
Об этом сообщается в пресс-релизе.
"Основными критериями оценки проектов являются: команда, рынок, целесообразность финансирования, идея (для pre-seed)\продукт (для seed), стратегия развития", - говорится в сообщении.
Стартапы на стадии pre-seed (грант 25 000 долларов):
- GeronCore — a living heart. Новое поколение кардио имплантов для детей с врожденным недугами сердца (Киев).
- AGRO BI. Business intelligence платформа для управления рисками и увеличения урожайности в агробизнесе. Предоставляет информацию про восхождение растений и присутствие бурьяна на основе высокоточной аэросъемки дронами и использовании собственных нейронных сетей (Киев).
- Harmix. Интеллектуальный сервис, который за считанные секунды автоматически подбирает музыку для вашего видео (Киев).
- Erudito. Мобильное приложение, которое позволяет детям учить школьные предметы в игровой форме (Харьков).
- Ademrius. Веб платформа для автоматизации работы медицинских учреждений посредством внедрения онлайн записи на прием к врачу и электронной истории болезней пациента (Львов).
- Librarius. Мобильное приложение для подбора, покупки, аренды и бесплатного чтения литературы в электронном и аудио форматах (Киев).
- Artera. Ручка-маркер, которая может писать или рисовать любым цветом (Киев).
- Supplio. Интегрирует поставщиков косметики с их клиентами, обеспечивая таким образом автоматизированное управление заказами на основе фактических запасов (Киев).
- AutoBI. Современная система для автомобильной и смежных сфер для настройки и оптимизации процессов управления автопарком (Киев, Львов).
Стартапы на стадии seed (грант 50 000 доларів):
- Effa. Экологически чистые одноразовые гигиенические продукты, изготовленные из 100% перерабатываемых и возобновляемых материалов (Киев).
- CareTech.Human. Автоматизированное, неинвазивное и доступное решение для ежедневного скрининга здоровья, раннего обнаружения и мониторинга диабета (Киев).
- SmartReader. Занятия по скорочтению и развитию памяти для детей 6-16 лет, с использованием геймифицированной онлайн платформы (Ровно).
- Fiway. Качественный интернет для транспорта, который работает в любой стране мира (Харьков).
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