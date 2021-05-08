НБУ исключил из госреестра финучреждений девять компаний

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений четыре страховые компании и еще пять учреждений на основании собственных заявлений.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

На заседании 30 апреля 2021 года Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг исключил из реестра четыре страховые компании: АО "СК "ВАРТА", ПРАТ "СК "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ", ПРАТ "СК "СТАР-ПОЛІС", ПРАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА"

Также сообщается, что причиной исключения стало отсутствие лицензий. Их лицензии были аннулированы в марте-апреле 2021 года в добровольном порядке.

"ПРАТ "СК "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ", ПРАТ "СК "СТАР-ПОЛІС, ПРАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА" не имели невыполненных (просроченных) обязательств перед страхователями одновременно АО" СК "ВАРТА" не представило в Национальный банк отчетность за I квартал 2021", - указывается в сообщении.

После исключения из Реестра вышеупомянутые компании окончательно потеряли статус финансового учреждения.

Отмечается, что пять финансовых учреждений - ПТ "ЛОМБАРД ЧЕПІЛЬ І КОМПАНІЯ" , ТОВ "ОЛКОМ-ЛІЗИНГ", КС "Копілочка", КС "Співдружність" и КС "Народний кредит" исключены из Реестра по собственным заявлениям.