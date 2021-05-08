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НБУ исключил из госреестра финучреждений девять компаний

Суббота, 8 мая 2021, 16:57
 

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений четыре страховые компании и еще пять учреждений на основании собственных заявлений. 

Об этом сообщается на сайте НБУ. 

На заседании 30 апреля 2021 года Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг исключил из реестра четыре страховые компании: АО "СК "ВАРТА", ПРАТ "СК "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ", ПРАТ "СК "СТАР-ПОЛІС", ПРАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА"

Также сообщается, что причиной исключения стало отсутствие лицензий. Их лицензии были аннулированы в марте-апреле 2021 года в добровольном порядке. 

"ПРАТ "СК "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ", ПРАТ "СК "СТАР-ПОЛІС, ПРАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА" не имели невыполненных (просроченных) обязательств перед страхователями одновременно АО" СК "ВАРТА" не представило в Национальный банк отчетность за I квартал 2021", - указывается в сообщении. 

После исключения из Реестра вышеупомянутые компании окончательно потеряли статус финансового учреждения. 
Отмечается, что пять финансовых учреждений -  ПТ "ЛОМБАРД ЧЕПІЛЬ І КОМПАНІЯ" , ТОВ "ОЛКОМ-ЛІЗИНГ", КС "Копілочка", КС  "Співдружність" и КС "Народний кредит" исключены из Реестра по собственным заявлениям.

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НБУ компании страховые компании

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