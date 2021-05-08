Украина снизила экспорт и импорт электроэнергии

Украина в январе-апреле 2021 года снизила экспорт электроэнергии в 2,6 раза (на 1 млрд 506,4 млн кВт-ч) по сравнению с таким же периодом 2020 года – до 942,5 млн кВт-ч, импорт – в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) – до 946,9 млн кВт-ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Интерфакс–Украина.

В сообщении указывается, что экспорт электроэнергии январе-апреле 2021 года снизился:

С "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии в 2,6 раза (на 1,093 млрд кВт-ч) – до 679 млн кВт-ч.

В направлении Польши в 2,3 раза (на 304 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 242,7 млн кВт-ч.

В направлении Молдовы сократился в 6,2 раза (на 109,4 млн кВт-ч) – до 20,9 млн кВт-ч.

В направлении Беларуси и РФ поставки в январе-апреле 2021 и 2020 гг. не осуществлялись.

"В апреле-2021 украинский экспорт электроэнергии составил 379,9 млн кВт-ч, что в 1,6 раза больше, чем в апреле-2020 (237,9 млн кВт-ч)", – заявляется в сообщении.

Также указывается, что импорт электроэнергии снизился в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 946,9 млн кВт-ч.

Из Беларуси поставлено 511,6 млн кВт-ч.

Из Словакии – 238,6 млн кВт-ч.

Из России – 101 млн кВт-ч.

Из Венгрии – 61,1 млн кВт-ч.

Из Румынии – 34,5 млн кВт-ч.

"В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за четыре месяца из РФ импортировано 19,36 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,43 млн кВт-ч", – отмечается в сообщении.

Аварийные поставки за этот период из Словакии составили 0,2 млн кВт-ч, из Беларуси – 9,68 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,08 млн кВт-ч.

Напоминаем:

Украина в январе сократила экспорт электроэнергии в 13 раз.

Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1,7152 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4,7541 млрд кВт-ч.





