Wizz Air запускает 4 новых маршрута из Львова

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air с июня запускает 4 новых маршрута из Львова в города Германии, Италии и Польши.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

С июня доступными станут маршруты в Мемминген (Германия), Неаполя (Италия), Варшавы и Познани (Польша). Цены на билеты начинаются от 509 грн / 14,99 евро.

Львов - Мемминген будут осуществляться дважды в неделю, в четверг и воскресенье, с 13 июня. По направлению в Неаполь самолеты будут курсировать во вторник и субботу с 12 июня.

Касательно польских направлений, рейсы в Варшаву будут осуществлять три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу, с 11 июня. В Познань - с 13 июня, каждый четверг и воскресенье.

Экономическая правда