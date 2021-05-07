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Wizz Air запускает 4 новых маршрута из Львова

Пятница, 7 мая 2021, 18:20
 

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air с июня запускает 4 новых маршрута из Львова в города Германии, Италии и Польши.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

С июня доступными станут маршруты в Мемминген (Германия), Неаполя (Италия), Варшавы и Познани (Польша). Цены на билеты начинаются от 509 грн / 14,99 евро.

Львов - Мемминген будут осуществляться дважды в неделю, в четверг и воскресенье, с 13 июня. По направлению в Неаполь самолеты будут курсировать во вторник и субботу с 12 июня.

Касательно польских направлений, рейсы в Варшаву будут осуществлять три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу, с 11 июня. В Познань - с 13 июня, каждый четверг и воскресенье.

Экономическая правда

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авиаперевозки Европа Львов

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