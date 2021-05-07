Wizz Air запускает 4 новых маршрута из Львова
Венгерский авиаперевозчик Wizz Air с июня запускает 4 новых маршрута из Львова в города Германии, Италии и Польши.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
С июня доступными станут маршруты в Мемминген (Германия), Неаполя (Италия), Варшавы и Познани (Польша). Цены на билеты начинаются от 509 грн / 14,99 евро.
Львов - Мемминген будут осуществляться дважды в неделю, в четверг и воскресенье, с 13 июня. По направлению в Неаполь самолеты будут курсировать во вторник и субботу с 12 июня.
Касательно польских направлений, рейсы в Варшаву будут осуществлять три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу, с 11 июня. В Познань - с 13 июня, каждый четверг и воскресенье.
Экономическая правда
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