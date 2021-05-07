Строительство моста на границе с Молдовой: "Укравтодор" объявил тендер

"Укравтодор" объявил тендер на строительство пограничного моста в Ямполе - он позволит сократить время поездки по маршруту Киев - Кишинев.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Реализуем договоренности между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Республики Молдова Майей Санду.

Чтобы транспортное сообщение между обеими соседними странами было лучше, планируем построить мостовой переход через реку Днестр в Винницкой области на государственной границе. Мост будет построен в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь и Косэуць", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" отмечают, что сейчас связь между Украиной и Молдовой через реку Днестр в пределах Винницкой области обеспечивается единственным мостом, который находится в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач".

"Строительство моста в Ямполе - часть Транспортной стратегии Украины до 2030 года. Он позволит сократить время поездки по маршруту Киев - Кишинев", - заявили в "Укравтодоре".

"Сейчас сообщение между двумя европейскими странами в регионе обеспечивается паромной переправой. Однако она давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям жителей государств.

Строительство моста - стратегический приоритет. Параллельно с этим обновляем 137,5 км маршрута - речь идет о наиболее проблемных для проезда участках.

То есть уже к концу года путь к границе будет комфортным для проезда", - сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

30 апреля Служба автомобильных дорог в Винницкой области в системе Prozorro объявила тендер на строительство мостового перехода.

Строительство моста через Днестр вблизи Ямполя будет осуществляться по модели "проектируй-строй".

"Это означает, что подрядная организация, которая победит в тендере, будет заниматься и изготовлением проектной документации, и строительными работами. Эта модель экономит время на реализацию проекта и удешевляет его реализацию", - пояснили в "Укравтодоре".

Мостовой переход через Днестр предусматривает строительство 2 подходов: 1,6 км со стороны украинской территории и 5 км с молдавской стороны.

Искусственное сооружение обеспечит съезд на украинскую дорогу Т-02-02 Могилев-Подольский - Ямполь - Бершадь - Умань и молдавскую М-2.

При этом, ожидаемая стоимость составляет 3,4 млрд грн. По условиям тендера, завершить строительство перехода компания-подрядчик должна до конца 2022 года.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 31 мая 2021 года, а 6 июня состоится аукцион.

Напомним:

В январе во время официального визита президента Молдовы Майи Санду в Украину президент Украины Владимир Зеленский заявил об "амбициозной идее" - строительстве современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев.

Экономическая правда