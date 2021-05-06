"Укрпочта" втрое увеличила лимиты на выдачу наличных

С 5 мая Укрпочта увеличила лимиты на выдачу наличных втрое - лимит выдачи наличных с платежной карточки через POS-терминал теперь составляет от 50 грн до 15 тыс грн за одну операцию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что снятие наличных с карточек бесплатное, однако комиссию за снятие может снимать банк-эмитент.

"Укрпочта входит в топ-7 компаний-эквайеров по количеству POS-терминалов. В отличие от остальных из этого списка, а это банки, POS-терминалы Укрпочты размещены в том числе в отделениях в небольших населенных пунктах с численностью от 2 тыс человек, где нет банкоматов.

И терминалы Укрпочты - едва ли не единственный способ снять наличные с карты. В планах компании на 2021 год расширение сети POS-терминалов, в том числе и для отделений в селах, чтобы обеспечить как можно большее количество клиентов доступом к финансовым и почтовым услугам", - заявил заместитель гендиректора "Укрпочты" по развитию сети Дмитрий Полищук.

POS-терминалами оборудованы автоматизированные отделения Укрпочты - это это 3,2 тыс отделений по всей Украине.

В целом сеть POS-терминалов Укрпочты насчитывает 5000 единиц.

"За первый квартал 2021 года услугой снятия наличных через POS-терминалы клиенты Укрпочты воспользовались более 207 тыс раз на общую сумму 287 млн ​​грн", - добавили в компании.

Экономическая правда