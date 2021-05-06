УЗ планирует в июне возобновить международные путешествия

"Укрзализныця" планирует с июня начать возобновление международных пассажирских перевозок - уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой по возобновлению скоростного сообщения между странами.

"Сейчас в Украине и соседних странах наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Это позволяет вести переговоры с железнодорожными администрациями стран-соседей по возобновлению международных маршрутов.

На прошлой неделе осмотрели готовность инфраструктуры на западе страны, которая граничит со странами Европы. Здесь мы начали ряд проектов и работ", - заявил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик.

По его словам, Укрзализныця готова к возобновлению этих перевозок.

"В частности, Укрзализныця уже получила согласование по курсированию беспересадочных вагонов Киев - Вена с июня. Также планируется возобновить поезда, курсирующие по маршруту Чоп - Захонь", - добавили в компании.

Международное сообщение прекращалось из-за пандемии коронавируса.

Экономическая правда