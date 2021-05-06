НЭК "Укрэнерго" предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии для компании с 1 августа на 21% − с 293,93 гривни за МВт-ч до 355,55 гривни за МВт-ч.

Соответствующий проект решения вынесен на обсуждение, сообщает пресс-служба компании.

"Укрэнерго" обосновывает необходимость повышения тарифа увеличением расходов на сырье и вспомогательные материалы на 20,21 млн гривен, электроэнергию для хозяйственных нужд – на 19,42 млн гривен, другие операционные расходы – на 54,69 млн гривен.

Кроме того, в проект структуры тарифа включены финансовые расходы по договору кредитной линии от 30 декабря 2020 года между НЭК "Укрэнерго" и АО "Укрэксимбанк" на сумму 964,3 млн гривен.

"Укрэнерго" отмечает, что в действующий тариф включены расходы на выплату процентов по кредитам, полученным у "Ощадбанка" и "Укргазбанка".

В соответствии с утвержденным 26 апреля "Прогнозным балансом электроэнергии объединенной электроэнергетической системы Украины на 2021 год" компания предусматривает в тарифе рост объема передачи электроэнергии на 1,94 млн МВт-ч – до 140,9 млн МВт-ч, а также увеличение расходов, связанных с выполнением специальных обязанностей, без учета компенсации из госбюджета, на уровне 31,57 млрд грн.

Экономическая правда