Укрзализныця продолжила маршрут экспресса "Львов - Черновцы" в Луцк
Среда, 5 мая 2021, 15:44
Укрзализныця с 6 мая продолжила маршрут регионального экспресса Львов - Черновцы в Луцк.
Об этом сообщила пресс-служба железной дороги.
"С 6 мая поезд № 701/702 Львов - Черновцы будет курсировать в Луцк. Это поможет разгрузить автодороги и уменьшить пробки, образовавшиеся из-за обвала автомобильного моста в селе Гаек на автодороге Львов - Луцк", - отметили в УЗ.
Во Львов поезд будет прибывать по действующему расписанию, после чего в 09:51 будет отправляться в Луцк и прибывать на конечную станцию в 14:25. В обратном направлении поезд будет отправляться из Луцка в 14:45 и прибывать в Черновцы в 23:14.
Экономическая правда
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