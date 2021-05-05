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Укрзализныця продолжила маршрут экспресса "Львов - Черновцы" в Луцк

Среда, 5 мая 2021, 15:44
 

Укрзализныця с 6 мая продолжила маршрут регионального экспресса Львов - Черновцы в Луцк.

Об этом сообщила пресс-служба железной дороги.

"С 6 мая поезд № 701/702 Львов - Черновцы будет курсировать в Луцк. Это поможет разгрузить автодороги и уменьшить пробки, образовавшиеся из-за обвала автомобильного моста в селе Гаек на автодороге Львов - Луцк", - отметили в УЗ.

Во Львов поезд будет прибывать по действующему расписанию, после чего в 09:51 будет отправляться в Луцк и прибывать на конечную станцию в 14:25. В обратном направлении поезд будет отправляться из Луцка в 14:45 и прибывать в Черновцы в 23:14.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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