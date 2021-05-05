Минздрав не смог собрать финотчеты из большинства собственных предприятий

Министерство здравоохранения собрало финансовые отчеты за прошлый год 15 государственных предприятий, в то время как 26 компаний не предоставили информацию - в общем напрямую МЗ подчинено 41 госпредприятие.

Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на письмо МЗ к Минэкономики относительно эффективности управления государственными компаниями.

В частности, семь медицинских государственных предприятий находятся в ликвидации, большинство из которых не могут закрыть более 10 лет.

А именно:

Научно-экспертный центр по регламентации применения и внедрения дезинфекционных средств в стадии прекращения с 2006 года ГП "Медполимер" в стадии прекращения с 2008 года Украинский оптический центр - с 2009 года Киевское управление "Медик" - с 2010 года Государственное малое предприятие "Полимед" - с 2010 года Предприятие общественного питания №1 - с 2014 года ГП "Реестр медицинских, фармацевтических и научно-педагогических работников системы МЗ" - с 2018 года

Отмечается, что научно-исследовательское медицинское oбьединение "Диалир" с 2019 года находится в санации.

При этом, восемь государственных предприятий не предоставили в Минздрав Украины отчетность за прошлый год без объяснений. А именно:

Центр электронного здравоохранения ГП "Укрмеддияльнисть" Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий Государственный медицинский центр сертификации Научно-практический центр дезинфектологии и профилактической медицины Государственный строительный центр Агентство экстренной медицины ООО "Укрмедпром"

"Четыре предприятия не предоставили финансовую отчетность МЗ, так как не признают подчинения министерству.

В отношении имущества двух предприятий не выполняется постановление Кабмина о передаче имущества от 2000 года. Это "Львовликпрепараты" и ГП "Энзим". Таким образом, Минздрав не контролирует фактически финансовые результаты этих объектов", - говорится в сообщении.

В то же время еще два государственных предприятия не ведут хозяйственной деятельности, но в Минздраве пока не приняли решение о дальнейшей судьбе таких предприятий. Это ГП "Агроком" и Инженерно-технический центр.

Также два предприятия находятся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Напомним:

Сообщалось, что аптечная сеть правительственной компании "Лекарства Украины" получила миллионные убытки.

кономическая правда