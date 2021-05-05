Минздрав не смог собрать финотчеты из большинства собственных предприятий
Министерство здравоохранения собрало финансовые отчеты за прошлый год 15 государственных предприятий, в то время как 26 компаний не предоставили информацию - в общем напрямую МЗ подчинено 41 госпредприятие.
Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на письмо МЗ к Минэкономики относительно эффективности управления государственными компаниями.
В частности, семь медицинских государственных предприятий находятся в ликвидации, большинство из которых не могут закрыть более 10 лет.
А именно:
- Научно-экспертный центр по регламентации применения и внедрения дезинфекционных средств в стадии прекращения с 2006 года
- ГП "Медполимер" в стадии прекращения с 2008 года
- Украинский оптический центр - с 2009 года
- Киевское управление "Медик" - с 2010 года
- Государственное малое предприятие "Полимед" - с 2010 года
- Предприятие общественного питания №1 - с 2014 года
- ГП "Реестр медицинских, фармацевтических и научно-педагогических работников системы МЗ" - с 2018 года
Отмечается, что научно-исследовательское медицинское oбьединение "Диалир" с 2019 года находится в санации.
При этом, восемь государственных предприятий не предоставили в Минздрав Украины отчетность за прошлый год без объяснений. А именно:
- Центр электронного здравоохранения
- ГП "Укрмеддияльнисть"
- Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий
- Государственный медицинский центр сертификации
- Научно-практический центр дезинфектологии и профилактической медицины
- Государственный строительный центр
- Агентство экстренной медицины
- ООО "Укрмедпром"
"Четыре предприятия не предоставили финансовую отчетность МЗ, так как не признают подчинения министерству.
В отношении имущества двух предприятий не выполняется постановление Кабмина о передаче имущества от 2000 года. Это "Львовликпрепараты" и ГП "Энзим". Таким образом, Минздрав не контролирует фактически финансовые результаты этих объектов", - говорится в сообщении.
В то же время еще два государственных предприятия не ведут хозяйственной деятельности, но в Минздраве пока не приняли решение о дальнейшей судьбе таких предприятий. Это ГП "Агроком" и Инженерно-технический центр.
Также два предприятия находятся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Напомним:
Сообщалось, что аптечная сеть правительственной компании "Лекарства Украины" получила миллионные убытки.
кономическая правда
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