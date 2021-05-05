"Нафтогаз" в первом квартале получил 12,6 миллиардов чистой прибыли – финдиректор

В первом квартале 2021 года "Нафтогаз" получил 12,6 млрд грн чистой прибыли.

Об этом сообщил в Facebook финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил.

"Раньше мы заявляли, что ожидаем, что "Нафтогаз" станет прибыльным в первом квартале. Я рад сообщить, что чистая прибыль в первом квартале 2021 года составляет 12,6 млрд грн (предварительный результат, который подлежит дальнейшему пересмотру). Чистая прибыль за тот же период 2020 года составила 3,2 млрд грн.

Бизнес-среда демонстрирует явные признаки восстановления при более высоких ценах и большим спросом, чем в прошлом году. Ожидаемый результат свидетельствует о нашей устойчивости благодаря улучшению прибыльности три квартала подряд", - написал он.

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Напоминаем:

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда