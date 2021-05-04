Все разделы
Укр / Рус

Доллар дешевеет из-за веры инвесторов в восстановление экономики – FT

Вторник, 4 мая 2021, 12:10
 

Доллар не растет по отношению к другим резервным валютам уже месяц – рекордно долго с лета 2020 года.

Об этом пишет Financial Times. 

Рост резервной валюты – следствие оптимизма инвесторов в отношении темпов восстановления мировой экономики после пандемии.

Месячный период ослабления доллара последовал за бурным ростом валюты в марте, когда на фоне быстрого роста экономики США инвесторы предполагали, что рост инфляции заставит Федеральную резервную систему сократить поддержку экономики, что повысило бы доходность американских гособлигаций и подтянуло бы доллар к большинству других основных валют.

Но в апреле, на фоне ускорения темпов вакцинации в ЕС и роста оптимизма в отношении мировой экономики, индекс доллара потерял 2,7% своей стоимости, в то время как наибольший рост продемонстрировали валюты, привязанные к сырьевым активам. 

Самой динамичной валютой месяца стал бразильский реал, а евро поднялся на 3% и торгуется на уровне 1,2 доллара .

Несмотря на то, что в первом квартале еврозона погрузилась в рецессию, аналитики ожидают, что по мере наращивания темпов вакцинации экономическая активность ЕС вернется в привычное русло.

Рекомендуем почитать: Доллар падает и это еще не конец: что происходит и как это повлияет на курс

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

доллар США евро валюта

powered by lun.ua
Материалы по теме
Регулятор третью неделю подряд удерживается от интервенций на межбанке 23 апреля 2021, 20:45
В правительстве прогнозируют, что курс гривни не превысит 30 за доллар до 2024 года 5 февраля 2021, 09:20
Как изменятся курс доллара-гривни, минимальная зарплата и тарифы. Прогноз правительства до 2024 года 5 февраля 2021, 08:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!