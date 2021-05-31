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Кабмин распределил 800 миллионов субвенции на развитие спортивной инфраструктуры

Понедельник, 31 мая 2021, 17:50
 

Правительство распределило 800 млн гривен субвенции из госбюджета местным бюджетам на 11 проектов спортивной инфраструктуры в регионах.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 527-р от 31 мая.

Министерству молодежи и спорта поручено обеспечить согласование распределения объема субвенции, утвержденного распоряжением, с Комитетом Рады по вопросам бюджета.

В частности, 76,284 млн грн направят в бюджет Мариупольской городской территориальной общины на реконструкцию с благоустройством территории бассейна "Нептун" в Мариуполе.

Кроме этого, 80 млн грн направят на строительство оздоровительного центра с ледовой ареной в Мелитополе, 90 млн грн - на строительство центра олимпийских видов спорта "H2O Новая Каховка", 91,5 млн грн - на строительство многофункционального Дворца спорта в Тернополе.

Экономическая правда

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Кабмин деньги спорт

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